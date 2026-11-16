ओडिशा पर मंडराया 'अकवान' का खतरा, नदी किनारे बसे गांव होंगे खाली; मैदान में उतरे अधिकारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गंजाम जिला प्रशासन ने संभावित चक्रवात 'अकवान' (Cyclone Akwan) से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। गंजाम के जिलाधिकारी वी. कीर्ति वासन ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

रविवार रात आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 18 नवंबर को संभावित चक्रवात के मद्देनजर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

जिलाधिकारी ने नदी किनारे बसे संवेदनशील इलाकों के लोगों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। 17 नवंबर को ऐसे लोगों को नजदीकी चक्रवात आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाएगा।

आश्रय स्थलों में राशन सामग्री, सूखा भोजन और पका हुआ भोजन तैयार करने के लिए जरूरी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने को कहा गया है।

पिछले चक्रवात के दौरान जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां के लोगों को भी पहले से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया है।

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराने को कहा गया है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

पिछले चक्रवात अर्नब के दौरान जिन इलाकों में भूस्खलन हुआ था, उन स्थानों को भी चिह्नित कर लिया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार, इन संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 17 नवंबर को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।

फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को किया जा रहा सतर्क

संभावित चक्रवात को देखते हुए किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। जिन इलाकों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है, वहां उसकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।