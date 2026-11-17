राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अकवान के प्रभाव से 19 नवंबर से दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से शनिवार तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में 21 दिनों के भीतर बनने वाला यह तीसरा चक्रवात है। समुद्र से लगातार नमी जुटाने के कारण यह धीरे-धीरे ताकतवर हो रहा है। 19 नवंबर की सुबह तक इसके अति गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने का अनुमान है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तूनी के बीच तट से टकरा सकता है। उस समय तूफान की अधिकतम रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, कोलकाता और हावड़ा में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

गुरुवार को उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, कोलकाता और हावड़ा में अधिकांश स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शुक्रवार को पूरे दक्षिण बंगाल में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है।