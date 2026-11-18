जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात अकवान लगातार शक्तिशाली हो रहा है। इसकी गति भले ही धीमी हो गई है, लेकिन इसकी तीव्रता बढ़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान ने ओडिशा की चिंता बढ़ा दी है।

चक्रवात के 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ने की आशंका है। इस दौरान इसके गंभीर चक्रवाती तूफान की तीव्रता बरकरार रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तुनी के बीच तट से टकरा सकता है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मलकानगिरि के रास्ते ओडिशा में प्रवेश कर सकता है।

चार जिलों में भारी बारिश की आशंका चक्रवात के संभावित मार्ग में मलकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर और नुआपाड़ा जिले शामिल हैं। पहले अनुमान था कि ओडिशा पहुंचने से पहले यह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल जाएगा, लेकिन संशोधित पूर्वानुमान में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आगे बढ़ने की आशंका जताई गई है।