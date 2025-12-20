ओडिशा में रेल मार्ग से गांजा तस्करी पर लगाम, साल भर में 3352 किलो गांजा जब्त; 299 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। रेल मार्ग के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सख्त रुख अपनाया है। चालू वर्ष में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3352 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 200 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 299 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, रेलवे पुलिस कटक ने इस वर्ष 87 मामले दर्ज कर 1489 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। इस दौरान 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, रेलवे पुलिस राउरकेला ने 113 मामले दर्ज करते हुए 1863 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया और 183 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2.61 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। दूसरे राज्यों के हैं आरोपी जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच जारी है और तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

रेल मार्ग को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, पुरी और राउरकेला जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। ट्रेनों में संदिग्ध बैग और पार्सलों की सघन जांच की जा रही है, वहीं खोजी कुत्तों की मदद से स्टेशनों और कोचों की तलाशी भी ली जा रही है।