ओडिशा के कुख्यात गैंगस्टर चंदे नायक का एनकाउंटर, दो सदस्यों के साथ अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, राउरकेला। लहुनीपाड़ा और चांदीपोस थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और कुख्यात चंदे नायक उर्फ चंदे गैंग के बीच हुई दो अलग अलग मुठभेड़ में गिरोह के तीन सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने मौके से तीन देशी बंदूकें, कारतूस, एक स्कॉर्पियो वाहन तथा नगदी बरामद की हैं।

यह वही गिरोह है, जो हाल ही में बारसूआं, बांको और कोइड़ा क्षेत्र में हुई डकैती की घटनाओं में शामिल था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरोह के सदस्य बीते दिनों कई वारदातों को अंजाम देने के बाद झारखंड की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान संयुक्त पुलिस दल ने लहुनीपाड़ा और चांदीपोस थाना क्षेत्र की सीमा पर उनकी घेराबंदी कर दी।