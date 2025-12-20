Odisha News: वन विभाग के अधिकारी पर विजिलेंस का शिकंजा, एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा सतर्कता अधिकारियों ने शनिवार को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति (डीए) रखने के आरोप में वन रेंजर अधिकारी राजेंद्र सामंतराय से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ चार स्थानों पर छापेमारी की। राजेंद्र सामंतराय वर्तमान में जगतसिंहपुर जिले के रहमा वन रेंज में तैनात हैं।

सतर्कता विभाग को वन रेंजर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित ठोस सूचनाएं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। कटक के विशेष सतर्कता न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह छापेमारी अभियान शुरू किया गया। अभियान का नेतृत्व ओडिशा सतर्कता विभाग कर रहा है, जिसमें 2 अतिरिक्त एसपी, 5 डीएसपी, 8 निरीक्षक सहित अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।