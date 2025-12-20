Odisha News: वन विभाग के अधिकारी पर विजिलेंस का शिकंजा, एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा सतर्कता अधिकारियों ने शनिवार को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति (डीए) रखने के आरोप में वन रेंजर अधिकारी राजेंद्र सामंतराय से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ चार स्थानों पर छापेमारी की। राजेंद्र सामंतराय वर्तमान में जगतसिंहपुर जिले के रहमा वन रेंज में तैनात हैं।
सतर्कता विभाग को वन रेंजर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित ठोस सूचनाएं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। कटक के विशेष सतर्कता न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह छापेमारी अभियान शुरू किया गया। अभियान का नेतृत्व ओडिशा सतर्कता विभाग कर रहा है, जिसमें 2 अतिरिक्त एसपी, 5 डीएसपी, 8 निरीक्षक सहित अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
सतर्कता अधिकारियों के अनुसार, यह तलाशी एक साथ चार अलग-अलग स्थानों पर की जा रही है, ताकि संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच की जा सके। छापेमारी के दायरे में आवासीय, पैतृक, कार्यालय और सरकारी आवास सभी शामिल हैं।
इन स्थानों पर चल रही है छापेमारी
- चटारा, जगतसिंहपुर में स्थित तीन मंजिला आवासीय भवन।
- पैतृक गांव सामंतरायपुर, पोस्ट डोंडो, जिला जगतसिंहपुर में स्थित दो मंजिला इमारत।
- कटक वन प्रभाग के अंतर्गत जगतसिंहपुर जिले के संपूर स्थित वन क्षेत्र में स्थित कार्यालय।
- जगतसिंहपुर वन रेंज परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर।
सतर्कता विभाग द्वारा तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, नकदी और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की जांच की जा रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आय से अधिक संपत्ति के वास्तविक आंकड़ों का खुलासा हो सकेगा।
