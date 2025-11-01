ओडिशा की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला रखी गई,5,000 को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के जटनी स्थित इन्फोवैली में शनिवार को ओडिशा की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में भाग लिया, जबकि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और ओडिशा के आईटी मंत्री मुकेश माहलिंग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट के अनुसार, SiCSem प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही यह परियोजना ओडिशा के औद्योगिक और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कंपनी इस सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र में 2,067 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे लगभग 5,000 रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। यह पहल राज्य सरकार की उन्नत विनिर्माण और नवाचार-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ मिशनों को बढ़ावा सेमीकंडक्टर परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे अभियानों के उद्देश्यों से मेल खाती है, जिसका लक्ष्य भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।

सेमीकंडक्टर मोबाइल फोन सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल घटक हैं। ये ट्रांजिस्टर, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में अत्यंत आवश्यक हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रीढ़ हैं। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि यह ओडिशा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डबल इंजन सरकार रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर जैसे कई क्षेत्रों में ओडिशा का विकास कर रही है। आईआईटी भुवनेश्वर में एक सेमीकंडक्टर अनुसंधान प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम वर्तमान में भारत सेमीकंडक्टर घटकों के लिए चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों पर निर्भर है। भुवनेश्वर में इस इकाई की स्थापना से ऐसी निर्भरता में कमी आएगी और देश की घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।