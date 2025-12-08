Odisha News: कटक के जगतपुर में पॉलीथिन फैक्ट्री में भयावह आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक

संवाद सहयोगी, कटक। कटक के जगतपुर क्षेत्र के गुंजारपुर में स्थित एक पॉलीथिन निर्माण फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। जब दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, तब तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका था।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा फायर सर्विसेज की कई टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर से उठता घना धुआं और लपटें स्पष्ट दिख रही थीं। पॉलीथिन निर्माण में उपयोग होने वाले अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल गई।

संरचनात्मक क्षति की सूचना फैक्ट्री की पहचान जगतपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित जगा कालिया पॉलीथिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में हुई। सूत्रों ने बताया कि आग ने यूनिट के भीतरी हिस्सों को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया, छत के कुछ हिस्से गिर गए और कई सपोर्टिंग पिलर्स को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों ने कहा कि आग कुछ ही मिनटों में पूरे ढांचे को अपनी चपेट में ले गई और दमकलकर्मियों के पहुंचने तक ज्यादातर स्टॉक जल चुका था।