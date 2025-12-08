Language
    Odisha News: कटक के जगतपुर में पॉलीथिन फैक्ट्री में भयावह आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक

    By SHESH NATH RAIEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    ओडिशा के कटक जिले के जगतपुर में एक पॉलीथिन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पत ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कटक। कटक के जगतपुर क्षेत्र के गुंजारपुर में स्थित एक पॉलीथिन निर्माण फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। जब दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, तब तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका था।

    प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा फायर सर्विसेज की कई टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर से उठता घना धुआं और लपटें स्पष्ट दिख रही थीं। पॉलीथिन निर्माण में उपयोग होने वाले अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल गई।

    संरचनात्मक क्षति की सूचना

    फैक्ट्री की पहचान जगतपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित जगा कालिया पॉलीथिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में हुई।

    सूत्रों ने बताया कि आग ने यूनिट के भीतरी हिस्सों को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया, छत के कुछ हिस्से गिर गए और कई सपोर्टिंग पिलर्स को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों ने कहा कि आग कुछ ही मिनटों में पूरे ढांचे को अपनी चपेट में ले गई और दमकलकर्मियों के पहुंचने तक ज्यादातर स्टॉक जल चुका था।

    प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, कच्चे माल और तैयार पॉलीथिन उत्पादों सहित फैक्ट्री के अंदर की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है, और नुकसान का आंकलन करोड़ों रुपये तक पहुंच रहा है।

    दमकल सेवाएं तैनात

    जगतपुर और चऊलियागंज फायर स्टेशन की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी रहीं और इसे आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोकने का प्रयास करती रहीं।

    अधिकारियों ने बताया कि अंदर रखा लगभग 85 प्रतिशत कच्चा माल आग की चपेट में आ चुका था, जिससे आग और भड़कती गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना के समय फैक्ट्री परिसर के भीतर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।

    दमकल अधिकारियों ने कहा कि आग पूरी तरह बुझने और कूलिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही सुरक्षा दस्तावेजों, जिनमें फायर सर्टिफिकेट भी शामिल है, की जांच की जाएगी।

    स्थानीय स्तर पर अब फैक्ट्री की अग्नि सुरक्षा तैयारी और आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच आगे बुझाने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही की जाएगी।