    सोनपुर में जाली नोटों का भंडाफोड़: पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 लाख के नकली नोट बरामद

    By Radheshyam VermaEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    सोनपुर में पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। पश्चिम ओड़िशा का सोनपुर जिला एक बार फिर जाली नोटों को लेकर सुर्खियों में है। रविवार के दिन, सोनपुर जिला की बिनिका पुलिस ने जाली नोटों के इस कारोबार में संलिप्त तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से चार लाख एक हजार पांच सौ रूपए जब्त किए।

    इसे लेकर रविवार के दोपहर, सोनपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सोनपुर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण नायक ने बताया कि शनिवार की रात बिनिका पुलिस को जाली नोटों के कारोबार के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली थी।

    इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बिनिका थाना इलाके के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 4 लाख डेढ़ हज़ार रुपये के जाली नोट ज़ब्त की और तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। 

    Odisha Sonpur

    जाली नोटों के इस कारोबार में बिनिका थाना अंतर्गत फुलमुठी गांव के अभिषेक होता, बिनिका शहर के पतिकरपाड़ा के अशोक नायक और लछीपुर पुलिस चौकी अंतर्गत रेंगालीटिकरा गांव के जय नारायण बस्तिया को गिरफ्तार किया गया है।

    गिरफ्तार आरोपितों के पास से 500 रुपये के 803 जाली नोट ज़ब्त किए गए। गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल महीने में एसटीएफ की टीम ने सोनपुर जिला से 49 हजार के जाली नोटों के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था।