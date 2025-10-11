शराबी पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, बेटे ने दर्ज कराई मां के खिलाफ रिपोर्ट
ओडिशा के ठाकुरमुंडा थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। नशे में धुत पति, सुबुद्धि देहुरी ने अपनी पत्नी, टुरी देहुरी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। विवाद साप्ताहिक हाट से लौटने पर शुरू हुआ। बेटे पवित्र देहुरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ठाकुरमुंडा थाना क्षेत्र के हाथिगोड़ा ग्राम पंचायत स्थित असनकुदुर खड़िया बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत पति सुबुद्धि देहुरी (50) ने घरेलू विवाद के दौरान पत्नी टुरी देहुरी की टांगी (कुल्हाड़ी) से हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को टुरी साप्ताहिक हाट से लौटकर शाम को घर पहुंची थी। इसी दौरान पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी पति ने घर का दरवाजा भीतर से बंद किया और पत्नी की पीठ पर टांगी से वार कर दिया।वारदात को अंजाम देने के बाद वह झरोखे से कूदकर फरार हो गया।
बेटे ने दर्ज कराई मां के खिलाफ रिपोर्ट
घटना की जानकारी देर रात बड़े बेटे पवित्र देहुरी (23) को हुई, जिसने रात करीब 9 बजे ठाकुरमुंडा थाने में पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सावित्री दलेई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया गया।
आरोपी के खिलाफ केस नंबर 118/2025, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सुबुद्धि देहुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
