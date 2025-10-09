ओडिशा के डॉक्टर 21 अक्टूबर से ओपीडी में पहनेंगे काली टी-शर्ट, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (ओएमएसए) ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। संगठन ने घोषणा की है कि 21 अक्टूबर से डॉक्टर ओपीडी में काली टी-शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद 3 नवंबर से प्रदेशभर में ओपीडी सेवाओं समेत सभी सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा।

ओएमएसए अध्यक्ष डॉ. किशोर मिश्र ने बताया कि जब तक राज्य सरकार डॉक्टरों की 18 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जुलाई में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

सितंबर में हुई ओएमएसए की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (सीईसी) की बैठक में सरकार को एक महीने की मोहलत दी गई थी। डॉ. मिश्र ने चेतावनी दी कि यदि 20 अक्टूबर तक सरकार ने मांगों पर कार्रवाई नहीं की, तो संगठन पूर्व घोषणा के अनुसार विरोध कार्यक्रम शुरू करेगा।