'समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए आने वाले 10 साल बेहद महत्वपूर्ण', बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने के लिए आने वाले दस वर्ष निर्णायक हैं। दोबल कालीपड़िया में आयोजित एकता पदयात्रा के अवसर पर हुई जनसभा में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनता से राज्य के भविष्य के लिए पूरा योगदान देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आइए, आने वाले 10 वर्षों को ओडिशा के नाम करें और इसे चरम विकास व वैभव की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।” मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी व मंत्री सूर्यवंशी सूरज को दिया धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओड़िया अस्मिता की रक्षा के लिए राजा मुकुंद देव ने संघर्ष किया था।

ग्राम्य विकास के लिए शिक्षा को आधार बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण सुगंध अभियान (गानव परिमल) का उल्लेख करते हुए गांवों में अधिकाधिक वृक्षारोपण पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मोहन् चरण माझी और मंत्री सूर्यवंशी सूरज को धन्यवाद भी दिया।

101 करोड़ की लागत से 22 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कुल 101 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें शामिल हैं- धामनगर महाविद्यालय विकास परियोजना (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 15 करोड़ रुपये)

सेनापतिआ पोखरी का परिदृश्य विकास

लुणिया शहीद स्मारक पीठ का विकास

गोंहिराटिकिरी रिसर्च सेंटर एवं आर्ट गैलरी आदि इसके अलावा- जल संसाधन विभाग की 10 परियोजनाएं (25.85 करोड़)

पीडब्ल्यूडी व गृह निर्माण विभाग की 3 परियोजनाएं (18 करोड़)

ग्रामीण विकास विभाग की 3 परियोजनाएं (21.25 करोड़)

ड्रेनेज विभाग की 2 परियोजनाएं (4.11 करोड़) का भी केंद्र प्रधान ने शिलान्यास किया। महानायकों को दी श्रद्धांजलि धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल केशरी डॉ. हरेकृष्ण महताब तथा लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। धामनगर पहुंचने पर उन्होंने गोंहिराटिकिरी स्थित आखिरी स्वतंत्र राजा मुकुंद देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और निकटवर्ती मठ का भी दौरा किया।

इसके बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में वे शामिल हुए। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, सांसद अभिमन्यु सेठी, विधायक सीतांशु शेखर महापात्र भी मौजूद रहे। यह पदयात्रा गोंहिराटिकिरी से दोबल काली बाजार तक निकाली गई।