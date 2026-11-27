शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा में चक्रवातों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 10 वर्षों में राज्य ने 13 चक्रवातों की मार झेली है। इनसे 156 लोगों की जान गई, जबकि 8.20 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए। सबसे भयावह तस्वीर पशु-पक्षियों की मौत के आंकड़ों से सामने आई है।

इस अवधि में 55.63 लाख पशु-पक्षियों की जान गई है। चक्रवातों के कारण राज्य को कुल 15,457 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से राहत और पुनर्वास के लिए 4,635 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा में राजस्व मंत्री की ओर से दी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आए हैं। तितली और फणि ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही पिछले एक दशक में आए चक्रवातों में वर्ष 2018 का तितली और 2019 का फणि सबसे विनाशकारी साबित हुए। तितली के कारण 73 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 48,858 पशु-पक्षियों की जान गई और राज्य को करीब 2,204 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

इसके अगले ही वर्ष आए भीषण चक्रवात फणि ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इससे 8,423 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई थी। फणि के दौरान 70 लोगों की मौत हुई, जबकि 53 लाख 33 हजार 186 पशु-पक्षियों की जान गई थी। करीब 6.76 लाख घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे।

वहीं, इस वर्ष आए चक्रवात अर्णव से 10 लोगों की मौत हुई और राज्य को 2,394 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। एक दशक में 13 चक्रवातों का कहर विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में तितली और पेथाई, 2019 में फणि और बुलबुल, 2020 में अम्फान, 2021 में यास, गुलाब और जवाद, 2023 में मिचौंग, 2024 में दाना, 2025 में मोंथा तथा 2026 में अर्णव और अकवान चक्रवात ने ओडिशा को प्रभावित किया।