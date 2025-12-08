ओडिशा में 16 महीनों में 69 डिजिटल अरेस्ट, 222 करोड़ की साइबर ठगी, ओडिशा सरकार का खुलासा
कितने ‘डिजिटल अरेस्ट’?
कांग्रेस के पटांगी क्षेत्र से विधायक रामचंद्र कदम ने पूछा था कि पिछले 16 महीनों में साइबर अपराधियों ने कितने ‘डिजिटल अरेस्ट’ किए और कितने मामलों में गिरफ्तारियां हुईं।
पिछले वर्षों के आंकड़े भी चिंताजनक
मई 2025 से पहले के तीन वर्षों में भी साइबर अपराध का स्तर उच्च रहा है। इस अवधि में ठगों ने करीब 125 करोड़ रुपये की ठगी की थी। तब पुलिस ने 6,000 से अधिक मामले दर्ज करते हुए 1,388 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
क्राइम ब्रांच के डीजी विनयतोष मिश्रा ने पहले ही स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध के विभिन्न मामलों की जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस नागरिकों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि लोग ठगी का शिकार होने से बच सकें।
राज्य सरकार का कहना है कि साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
