संविधान की शपथ लेकर रचाई शादी, मेहमानों के साथ किया रक्तदान; अब हर तरफ चर्चा

एजेंसी, बरहमपुर। ओडिशा के बरहमपुर में एक कपल ने संविधान की शपथ लेकर शादी की और खून डोनेट किया और मेहमानों से भी ऐसा करने की अपील की।

प्रीतिपन्ना मिश्रा (40) और बी भानु तेजा (43) ने शुक्रवार को एक-दूसरे को माला पहनाई और दांपत्य जीवन की शुरूआत की। इस शादी में दूल्हा-दुल्हन और कई दूसरे मेहमानों ने खून डोनेट किया और 18 यूनिट खून इकट्ठा हुआ।

प्रीतिपन्ना मिश्रा ब्रह्मपुर की रहने वाली हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करती हैं। वहीं, तेजा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में वैज्ञानिक हैं।

कुछ साल पहले तेलंगाना की राजधानी में एक संगोष्ठी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। मिश्रा की मां विद्युतप्रभा रथ ने यह पहल की, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उड़िया लेखिका हैं। उन्होंने 2019 में अपने बेटे की शादी भी इसी तरह संपन्न कराई थी।