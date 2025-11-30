Language
    संविधान की शपथ लेकर रचाई शादी, मेहमानों के साथ किया रक्तदान; अब हर तरफ चर्चा

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    ओडिशा के बरहमपुर में प्रीतिपन्ना मिश्रा और बी भानु तेजा ने संविधान की शपथ लेकर शादी की। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। प्रीतिपन्ना एक सिस्टम एनालिस्ट हैं, जबकि तेजा वैज्ञानिक हैं। 

    Hero Image

    संविधान की शपथ लेकर रचाई शादी। (जागरण)

    एजेंसी, बरहमपुर। ओडिशा के बरहमपुर में एक कपल ने संविधान की शपथ लेकर शादी की और खून डोनेट किया और मेहमानों से भी ऐसा करने की अपील की।

    प्रीतिपन्ना मिश्रा (40) और बी भानु तेजा (43) ने शुक्रवार को एक-दूसरे को माला पहनाई और दांपत्य जीवन की शुरूआत की। इस शादी में दूल्हा-दुल्हन और कई दूसरे मेहमानों ने खून डोनेट किया और 18 यूनिट खून इकट्ठा हुआ।

    प्रीतिपन्ना मिश्रा ब्रह्मपुर की रहने वाली हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करती हैं। वहीं, तेजा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में वैज्ञानिक हैं।

    कुछ साल पहले तेलंगाना की राजधानी में एक संगोष्ठी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। मिश्रा की मां विद्युतप्रभा रथ ने यह पहल की, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उड़िया लेखिका हैं। उन्होंने 2019 में अपने बेटे की शादी भी इसी तरह संपन्न कराई थी।

    विद्युतप्रभा रथ ने कहा कि संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए एक पवित्र पुस्तक है। यह आवश्यक है कि लोग इसमें निहित आदर्शों के बारे में जानें। मिश्रा को उम्मीद है कि उनकी अनोखी शादी दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

    ह्यूमनिस्ट रैशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन (HRO), जिसने शादी को ऑर्गनाइज करने में मदद की, उन्होंने भी उम्मीद जताई कि ज्यादा से ज्यादा युवा जोड़े जाति, कुंडली और दहेज पर विचार किए बिना शादी करने के लिए आगे आएंगे।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।