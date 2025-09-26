Odisha Congress: ओडिशा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 35 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को खरगे ने दी मंजूरी

मल्लिकार्जुन खरगे ने ओडिशा की 35 जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बताया कि ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत हुई हैं। एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक जिले का दौरा किया पदाधिकारियों से बात की और रिपोर्ट सौंपी। विचार-विमर्श के बाद इन नियुक्तियों पर फैसला लिया गया।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ओडिशा की 35 जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पार्टी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बताया कि ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं।

इस पहल के तहत एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक जिले का विस्तृत समीक्षा दौरा किया, पार्टी पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों से संवाद किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। ओडिशा के जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष अनुगुल जिला के लिए सुनील प्रधान नियुक्त किया गया है जबकि बालेश्वर में सत्य शिव दास बरगढ में हरदीप सिंह, भद्रक में नलिनी कांत महांती, भुवनेश्वर में प्रकाश चंद जेना, बलांगीर में अनिल मेहर, बौद्ध में बिन्ध्या बिनी साहू, कटक में प्रदीप्त कुमार दास, कटक सिटी में गिरीबाला बेहरा, देवगढ़ में सेम हेमराम को नियुक्त किया गया है।

ढेंकानाल में छबिराज बिस्वाल, गजपति में दसरथी गोमांगो, गंजाम पूर्व में रश्मि रंजन पटनायक, गंजाम पश्चिम में रमेश चंद्र जेना, जगतरसिंहपुर, देबप्रसाद नायक, जाजपुर में मागुनी बतकृष्ण जेना, झारसुगुड़ा में जीवन सार्थक दास,कलाहांडी में जलंधर नायक, कंधमाल में चंद्र शेखर परिड़ा, केंद्रापाड़ा में डॉ. देवस्मृता शर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।