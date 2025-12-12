ओडिशा कांग्रेस के नेता ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एवं नेतृत्व पर भाजपा एवं विपक्ष के नेता तो सवाल उठा ही रहे थे अब कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने सवाल कर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने यह सवाल कांग्रेस की हाई कमान कही जाने वाली सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर उठाया है। उनके इस सवाल से माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है।

भक्‍त दास के नेतृत्व पर खुलकर हमला वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोकीम ने अपने पत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष भक्‍त दास के नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। मोकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दास की नियुक्ति पर गहरी नाराजगी जताई और लगातार हार झेलने वाले नेता को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने पर सवाल उठाए हैं।

मोकीम ने कहा कि भक्‍त दास की वैचारिक सोच कांग्रेस से मेल नहीं खाती। उन्होंने लिखा कि जेपी आंदोलन के समय दास ने गांधी परिवार की खुलकर आलोचना की थी।यही नहीं, दास और उनके बेटे द्वारा कोशल आंदोलन को समर्थन देना भी “चिंताजनक” है।

दास का ओडिशा कांग्रेस को मजबूत करना असंभव मोकीम ने पत्र में लिखा है कि भक्‍त दास के नेतृत्व में कांग्रेस नुआपड़ा उपचुनाव 83 हजार वोटों से हार गई, जबकि यह इलाका खुद दास के संसदीय क्षेत्र में आता है।

उन्होंने लिखा कि जब अपनी ही सीट भरोसा नहीं दिखाती, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। ऐसे में दास का ओडिशा कांग्रेस को मजबूत करना असंभव है। कांग्रेस के प्रति अपने परिवार की वफादारी का जिक्र तीखे हमले के साथ मोकीम ने कांग्रेस के प्रति अपने परिवार की वफादारी का भी जिक्र किया है। मोकीम ने लिखा है कि हमारा परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा है।परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने सब कुछ कांग्रेस को दिया, लेकिन हार का सिलसिला थम नहीं रहा। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा हर जगह नतीजे निराशाजनक रहे। बिहार में भी उम्मीद टूटी। वजह सिर्फ कुप्रबंधन और कमजोर नेतृत्व है।

उन्होंने राहुल गांधी के ओडिशा दौरे का जिक्र करते हुए लिखा है कि तीन दिन की यात्रा में अगर वे जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलते, तो संगठन को बड़ा फायदा मिलता। लेकिन वे सिर्फ औपचारिकता निभाकर चले गए। ऐसे में जमीनी जुड़ाव कैसे मजबूत होगा?

पूर्व पीसीसी प्रमुख सरत पटनायक पर भी सवाल मोकीम ने अपने पत्र में 2023 में नियुक्त पूर्व पीसीसी प्रमुख सरत पटनायक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने याद दिलाया कि पटनायक लगातार छह लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उनके कार्यकाल में 2024 में कांग्रेस को मात्र 13 प्रतिशत वोट मिले—जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था—और पटनायक खुद अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।