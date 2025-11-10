शिक्षा में नवाचार और तकनीक पर जोर, ओडिशा कॉमर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न

लावा पांडे, बालेश्वर। ओडिशा कॉमर्स एसोसिएशन और रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था— 'बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर: इंटीग्रेटिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एजुकेशन'

देशभर के विश्वविद्यालयों से आए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने वाणिज्य एवं प्रबंधन शिक्षा में तकनीकी नवाचार की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल तकनीक के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन रही है।

मुख्य अतिथि प्रो. दिनेश कुमार दास ने कहा कि समय की मांग है कि हम वाणिज्य शिक्षा को उद्योग और तकनीक से जोड़ें। इससे छात्रों में न केवल कौशल विकसित होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा संस्थानों को अब पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा-ड्रिवन लर्निंग को अपनाना चाहिए।

इस अवसर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कुलपति एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अब 'शोध और नवाचार आधारित शिक्षण' की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।