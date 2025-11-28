Odisha Weather Update: ओडिशा में ठंड ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पारा 3°C तक लुढ़कने का अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में अगले दो दिनों तक ठंड बढ़ेगी। रात का तापमान 2 से 3 डिसे और कम होगा।इससे ठंड तो बढ़ेगी ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा पडे़गा। इससे दृश्यमान दूरी कम हो जाएगी। इस तरह का आकलन भुवनेश्वर मौसम विभाग ने किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 15 स्थानों का तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा जबकि बुधवार को 20 स्थानों पर रात का तापमान 15 डिग्री से कम दर्ज किया गया।इनमें से 6 जगहों पर तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया।

ठंड ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ा झारसुगुड़ा में ठंड ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।यहां 8.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो नवंबर महीने में अब तक का सबसे कम तापमान है।इससे पहले 30 नवंबर 1970 को 8.4 डिग्री दर्ज हुआ था।