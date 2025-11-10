Language
    ओडिशा में ठंड का कहर, तापमान 4.6°C तक गिरा, अगले 3 दिनों में और गिरावट की चेतावनी

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    ओडिशा में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट आई है। सोनपुर में सबसे कम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    ओडिशा में ठंड का कहर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। राजधानी भुवनेश्वर में पिछले कुछ दिनों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले चार दिनों में भुवनेश्वर का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। सुबह 5:30 बजे दर्ज आंकड़ों के अनुसार भुवनेश्वर का तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 7 नवंबर को यह 20.8 डिग्री सेल्सियस था।

    वहीं कोरापुट, सुंदरगढ़ और कंधमाल जैसे आंतरिक क्षेत्रों में हल्की सर्दी महसूस होने लगी है।मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि उत्तर-पश्चिम से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है।दारिंगबाड़ी, फुलवाणी और झारसुगुड़ा में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

    आगे और गिरावट की संभावना

    मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। हालांकि, इस वर्ष पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण ठंड की स्थिति लगातार नहीं रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार ठंड पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन इसकी अवधि कम होगी।

    अचानक बढ़ी ठंड पर लोगों की प्रतिक्रिया

    रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार सुबह 8 बजे भी लोग चाय की दुकानों के आसपास बड़ी संख्या में जुटे दिखे।स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश और निम्न दबाव के कारण इस बार सर्दी लगभग 20 दिन देर से आई है।

    स्थानीय एक निवासी ने कहा कि हम सब देर से उठ रहे हैं क्योंकि अचानक ठंड बढ़ गई और तापमान काफी नीचे चला गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि हम बहुत ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं और गरम चाय से इसका लुत्फ उठा रहे हैं।