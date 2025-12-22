Language
    Odisha Cold Wave: क्रिसमस के बाद और तेज होगी शीत लहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी 

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    ओडिशा में क्रिसमस के बाद शीत लहर और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। राज्य में तापमान में गिरावट आने की आशंका है, जि ...और पढ़ें

    ओडिशा में क्रिसमस के बाद शीत लहर और तेज होने की संभावना। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड का असर क्रिसमस के बाद और बढ़ने की संभावना है।भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 दिसंबर से राज्य में ठंड के एक नए दौर की शुरुआत होने का अनुमान जताया है।

    Weather Forecast के अनुसार, क्षेत्र में शुष्क और ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तेज प्रवाह के कारण शीत लहर और प्रबल हो सकती है।मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में गिरावट का कारण पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के समाप्त होने को भी बताया है, जिससे राज्यभर में रात के तापमान में और कमी आने की संभावना है।

    घना कोहरा बना रहेगा

    ओडिशा के कई हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है।मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निचले वायुमंडलीय स्तरों पर नमी युक्त हवाओं के बढ़ते प्रवाह के कारण आने वाले दिनों में कोहरे की तीव्रता और बढ़ सकती है, जिससे कई इलाकों में दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है।

    आइएमडी ने जताई तेज गिरावट की आशंका

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस मौसम में ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में तापमान कई बार रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच चुका है।मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत में देखी गई तेज तापमान गिरावट पहले से किए गए पूर्वानुमान के अनुरूप थी और 25 दिसंबर के बाद इसी तरह का रुझान फिर देखने को मिल सकता है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कुछ इलाकों में इस दौरान तापमान में अधिकतम सात डिग्री सेल्सियस तक की तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है।