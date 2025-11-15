ओडिशा बना 'मिनी कश्मीर' दारिंगबाड़ी 8.5°C पर ठिठुरा, 4 दिन और कांपेगी रातें!

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है।शाम ढलने से पहले ही शीतलहर का असर तेज हो जाता है।उत्तर आंतरिक क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया है। तटीय इलाकों में भी पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री की गिरावट के साथ नीचे आ गया है।

अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम बना हुआ है।सबसे ज्यादा असर कंधमाल जिले में दिख रहा है।राज्य के ‘मिनी कश्मीर’ कहे जाने वाले दारिंगबाड़ी में पारा लुढ़ककर 8.5 डिग्री पर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री छह दिन पहले यहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री था, लेकिन अचानक पारा 6.5 डिग्री तक गिरते ही ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घु. उदयगिरी में 8.7 डिग्री और फुलबानी में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

कंधमाल के रायक्या, ब्राह्मणीगांव, दासिंगबाड़ी, कोटगढ़, सुवर्णगिरि, बेलघर, तुमुड़िबंध, बालिगुडा, खमनखोल, बारखमा, बालंदापड़ा और साड़िंगिया में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। जिले में आज सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। सुंदरगढ़ और कालाहांडी में भी सुबह कोहरे की चादर देखी गई। 15 शहर 15 डिग्री से नीचे, राजधानी भी ठिठुर रही राज्य के 15 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है।दारिंगबाड़ी और फुलवाणी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। राउरकेला में 10.5, झारसुगुड़ा 10.6, केंदुझर 12.4, सुंदरगढ़ और अनुगुल 12.6, कोरापुट 13.2, बलांगीर 13.3, भवानीपटना और ढेंकानाल 13.5, सुवर्णपुर 14.1, संबलपुर 14.2, जाजपुर 14.6 और हीराकुद में पारा 14.8 डिग्री दर्ज किया गया।राजधानी भुवनेश्वर और कटक भी ठंड से अछूते नहीं रहे।कटक में रात का तापमान 15.2 और भुवनेश्वर में 15.5 डिग्री रहा।