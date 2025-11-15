Language
    ओडिशा बना 'मिनी कश्मीर' दारिंगबाड़ी 8.5°C पर ठिठुरा, 4 दिन और कांपेगी रातें!

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    ओडिशा में ठंड का कहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी में तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे यह 'मिनी कश्मीर' बन गया है। राज्य के कई शहरों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है।शाम ढलने से पहले ही शीतलहर का असर तेज हो जाता है।उत्तर आंतरिक क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया है। तटीय इलाकों में भी पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री की गिरावट के साथ नीचे आ गया है।

    अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम बना हुआ है।सबसे ज्यादा असर कंधमाल जिले में दिख रहा है।राज्य के ‘मिनी कश्मीर’ कहे जाने वाले दारिंगबाड़ी में पारा लुढ़ककर 8.5 डिग्री पर पहुंच गया है। 

    न्यूनतम तापमान 15 डिग्री 

    छह दिन पहले यहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री था, लेकिन अचानक पारा 6.5 डिग्री तक गिरते ही ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घु. उदयगिरी में 8.7 डिग्री और फुलबानी में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

    कंधमाल के रायक्या, ब्राह्मणीगांव, दासिंगबाड़ी, कोटगढ़, सुवर्णगिरि, बेलघर, तुमुड़िबंध, बालिगुडा, खमनखोल, बारखमा, बालंदापड़ा और साड़िंगिया में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। 

    जिले में आज सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। सुंदरगढ़ और कालाहांडी में भी सुबह कोहरे की चादर देखी गई।

    15 शहर 15 डिग्री से नीचे, राजधानी भी ठिठुर रही

    राज्य के 15 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है।दारिंगबाड़ी और फुलवाणी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। राउरकेला में 10.5, झारसुगुड़ा 10.6, केंदुझर 12.4, सुंदरगढ़ और अनुगुल 12.6, कोरापुट 13.2, बलांगीर 13.3, भवानीपटना और ढेंकानाल 13.5, सुवर्णपुर 14.1, संबलपुर 14.2, जाजपुर 14.6 और हीराकुद में पारा 14.8 डिग्री दर्ज किया गया।राजधानी भुवनेश्वर और कटक भी ठंड से अछूते नहीं रहे।कटक में रात का तापमान 15.2 और भुवनेश्वर में 15.5 डिग्री रहा।

    अगले चार दिन और बढ़ेगी ठंड

    मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले चार दिनों तक राज्य में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा।रात के तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।पूरे राज्य में पारा 20 डिग्री से नीचे बना रहने से शीतलहर का असर जारी रहेगा।