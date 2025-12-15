Odisha Weather Update: ओडिशा में शीतलहर का कहर जारी, 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और लोगों को फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। सुबह के समय ठंड के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और आंतरिक जिलों में शीतलहर का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह से सात दिनों तक रात के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे कम तापमान जी. उदयगिरि में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

कई जिलों में तापमान में गिरावट (Weather Update Today) फुलवाणी और दारिंगबाड़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सेमिलिगुड़ा में 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरापुट में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला में 8.2 डिग्री सेल्सियस और झारसुगुड़ा में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।