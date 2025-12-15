Odisha Weather Update: ओडिशा में शीतलहर का कहर जारी, 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे
ओडिशा में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और लोगों को फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। सुबह के समय ठंड के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और आंतरिक जिलों में शीतलहर का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह से सात दिनों तक रात के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे कम तापमान जी. उदयगिरि में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।
कई जिलों में तापमान में गिरावट (Weather Update Today)
फुलवाणी और दारिंगबाड़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सेमिलिगुड़ा में 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरापुट में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला में 8.2 डिग्री सेल्सियस और झारसुगुड़ा में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
केंदुझर में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस, हीराकुद में 13 डिग्री सेल्सियस और भुवनेश्वर में 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
तटीय और आसपास के इलाकों में बालेश्वर में 14.1 डिग्री सेल्सियस, चांदबली में 15 डिग्री सेल्सियस, पारादीप में 15.5 डिग्री सेल्सियस और गोपालपुर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। पुरी में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
कोहरे ने बढ़ाई परेशानी
शीतलहर के साथ-साथ कई जिलों में घना कोहरा भी देखा गया, जिससे सोमवार सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई। कम तापमान और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
मौसम अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जारी शीतलहर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।