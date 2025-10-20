Language
    ओडिशा के 48693 ग्रामीणों के खाते में आए 40-40 हजार रुपये, 471 पंचायत भवनों का हुआ शिलान्यास

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 28 जिलों में 471 नए पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। सरकार ग्राम पंचायतों को जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जहाँ ग्रामीणों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। अंत्योदय गृह योजना के तहत 48,693 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की गई। सरकार 2024-28 के बीच 5 लाख घर बनाएगी और लाभार्थियों को मनरेगा के तहत रोजगार भी मिलेगा।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नये पंचायत भवनों का वर्चुअल शिलान्यास किया 

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 28 जिलों में 471 नये पंचायत भवनों का वर्चुअल शिलान्यास किया है। नुआपड़ा और कालाहांडी को छोड़कर सभी जिलों में यह निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 48,693 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 40 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शासन नहीं, सेवा को ही अपना मूलमंत्र मानती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को जनसेवा और कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।

    एक ही छत के नीचे मिलेगी पंचायत की सभी सेवाएं

    नये पंचायत भवनों में सरपंच, पीईओ, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सेवक और अकाउंटेंट के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे।
    सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को हर सेवा – चाहे वह रोजगार हो, जलापूर्ति हो या आवास से जुड़ा कार्य – एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके। ये भवन “वन स्टॉप सर्विस सेंटर” के रूप में विकसित होंगे।

    35 लाख में बनेगा एक पंचायत भवन

    पंचायत भवनों के निर्माण पर केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से लगभग 35 लाख रुपये प्रति भवन खर्च करेंगी। इनमें बैठकों, जनसुनवाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

    48,693 लाभार्थियों को 40 हजार की पहली किस्त

    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 48,693 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 40 हजार रुपये की पहली किस्त भी जारी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-28 के बीच 5 लाख घर बनाए जाएंगे और इस योजना पर 7,550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    किस्तों में मिलेगी कुल 1.20 लाख की सहायता

    • पहली किस्त : 40,000 रुपये
    • दूसरी किस्त : 65,000 रुपये
    • तीसरी किस्त : 15,000 रुपये
    • कुल सहायता : 1,20,000 प्रति आवास

    जो लाभार्थी 4 माह में घर पूरा करेंगे, उन्हें 20,000 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि 6 माह वाले को 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

    मनरेगा से मिलेगा रोजगार, साथ में शौचालय और पानी भी

    अंत्योदय आवास पाने वाले लाभार्थियों को 95 दिन का मनरेगा काम, शौचालय और पाइप जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब और असहाय परिवारों को “सम्मानजनक जीवन का आधार” देगी।

    “ग्राम पंचायत भवन ही होगा जनसमस्याओं का समाधान केंद्र”

    पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक ने कहा, “ग्राम पंचायत भवन ही गांव के विकास का नक्शा तैयार करता है। यहीं से हर गरीब की आवाज सरकार तक पहुंचती है।" उन्होंने कहा कि नए पंचायत भवन गांव की सरकार को और अधिक मजबूती देंगे।

    बड़े स्तर पर जुड़ी अधिकारियों की मौजूदगी

    इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा, पंचायती राज विभाग के निदेशक विनीत भारद्वाज सहित 28 जिलों के मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम का संचालन सचिव गिरीश एस.एन. ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सिद्धार्थ शंकर स्वाईं ने दिया।