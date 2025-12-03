Odisha News: हॉस्टल में कक्षा 8 के छात्र को बेरहमी से पीटा, हिरासत में 3 स्टूडेंट और मालिक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नयागढ़ जिले के बरापुरिकिया स्थित एक निजी हॉस्टल में कक्षा 8 के छात्र के साथ हुई बर्बर मारपीट का मामला सामने आया है। वरिष्ठ छात्रों द्वारा किए गए इस अमानवीय कृत्य का वीडियो इंउ मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया।

प्लास्टिक पाइप और क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ हमला जानकारी के अनुसार, कक्षा 10 के तीन छात्रों ने एक नाबालिग छात्र को प्लास्टिक पाइप और क्रिकेट बैट से पीटाई की। पीड़ित बार-बार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी। पिटाई से वह लहूलुहान हो गया और उसका हाथ भी टूट गया। करीब 140 छात्रों वाला यह हॉस्टल अब सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

घटना सामने आने पर जब हॉस्टल मालिक से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो ने उनकी बातों की पोल खोल दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। दसपल्ला थाना प्रभारी बिनय रंजन परिडा ने बताया, “तीन छात्रों ने कक्षा 8 के लड़के को पीटा। उनका दावा है कि छोटे छात्र ने उन्हें धमकाया था।” तीन छात्र, मालिक और शिक्षक हिरासत में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी छात्रों के साथ हॉस्टल मालिक और शिक्षक रश्मिरंजन पटनायक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जा रही है।