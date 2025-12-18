ओडिशा में सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार; 3 की मौत और 4 की हालत नाजुक
ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर तिखली के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के नुआपाडा जिले में गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर तिखली के पास तेज रफ्तार कार संख्या OD-26 G-8489 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई।
हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि कार में कुल सात युवक सवार थे। सभी नुआपाडा जिले के कोमना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और किसी काम से खरियार की ओर जा रहे थे।
रात करीब आठ बजे अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सीधे पेड़ से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।
हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत कोमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया।
शेष चार की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दुर्घटनाग्रस्त कार संख्या OD-26 G-8489 को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे का कारण माना जा रहा है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने वाहन चालकों से रात के समय सावधानी बरतने और तेज रफ्तार से बचने की अपील की है।
