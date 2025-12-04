Odisha Bus Fire: संबलपुर में बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बची 25 यात्रियों की जान
ओडिशा के संबलपुर में एक चलती बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जान बाल-बाल बची। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, संबलपुर। गुरुवार की शाम बरगढ़ जिला के बीजेपुर थाना अंतर्गत बलंडा चौक पर एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। बस से धुआं निकलते देख चालक ने बस को रोकने समेत बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकल जाने को कहा, जिसकी वजह से यात्री बाल-बाल बच गए।
इसकी खबर लगते ही बीजेपुर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर बस में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक बस का काफी हिस्सा जल चुका था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आग ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम के वातानुकूलित बस में लगा था। खरियार रोड़ से यह बस संबलपुर की ओर आ रही थी तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लग गई। बस में 25 यात्री सवार थे, जिनकी जान बस चालक की वजह से बाल-बाल बच गई।
