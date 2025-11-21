Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा में बस चलाते समय ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, सूझबूझ से 30 यात्रियों की बचाई जान

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    ओडिशा में एक बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय दिल का दौरा पड़ा। अपनी समझदारी दिखाते हुए, उसने बस को कुशलतापूर्वक सड़क के किनारे रोका और 30 यात्रियों की जान बचाई। ड्राइवर की तत्परता और बहादुरी के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    एजेंसी, भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) की एक बस ड्राइवर की गुरुवार को कोरापुट-सुनाबेडा मार्ग पर बस चलाते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

    उन्होंने बताया कि चालक पी साई कृष्णा (44) ने सीने में तेज दर्द उठा। जब ड्राइवर को दर्द उठा तब भी वह बस चला रहे थे। सूझबूझ दिखाते हुए वह बस को सुरक्षित रोककर 30 से अधिक यात्रियों की जान बचा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ओडिशा के मलकानगिरी जा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कृष्णा को कोरापुट-सुनाबेडा मार्ग पर डुमुरिपुट के निकट दिल का दौरा पड़ा।

    कोरापुट पहुंचने पर उन्हें एसएलएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    ओएसआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि कंडक्टर ने बाद में बस को अपने नियंत्रण में ले लिया और यात्रियों को सुरक्षित रूप से मलकानगिरी पहुंचा दिया।

    कृष्णा ओएसआरटीसी विजयनगरम डिपो में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।