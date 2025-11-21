ओडिशा में बस चलाते समय ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, सूझबूझ से 30 यात्रियों की बचाई जान

उन्होंने बताया कि चालक पी साई कृष्णा (44) ने सीने में तेज दर्द उठा। जब ड्राइवर को दर्द उठा तब भी वह बस चला रहे थे। सूझबूझ दिखाते हुए वह बस को सुरक्षित रोककर 30 से अधिक यात्रियों की जान बचा ली।

एजेंसी, भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) की एक बस ड्राइवर की गुरुवार को कोरापुट-सुनाबेडा मार्ग पर बस चलाते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

बस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ओडिशा के मलकानगिरी जा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कृष्णा को कोरापुट-सुनाबेडा मार्ग पर डुमुरिपुट के निकट दिल का दौरा पड़ा।

कोरापुट पहुंचने पर उन्हें एसएलएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ओएसआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि कंडक्टर ने बाद में बस को अपने नियंत्रण में ले लिया और यात्रियों को सुरक्षित रूप से मलकानगिरी पहुंचा दिया।

कृष्णा ओएसआरटीसी विजयनगरम डिपो में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।