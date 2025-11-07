Odisha Bus Accident: ओडिशा के कलिंगा घाटी में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 1 महिला की मौत और कई घायल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कलिंगा घाटी में भीषण बस हादसा की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में एक महिला की मौत की सूचना है जबकि, कई यात्री घायल हो गए हैं।

भुवनेश्वर-कोरापुट मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां बस खाई में गिर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ है।

घटना की सूचना पर स्थानीय लोग जुट गए हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है।

