    ओडिशा से पश्चिम बंगाल जा रही बस का एक्सीडेंट, ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत; 10 यात्री घायल

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    ओडिशा के बालेश्वर में जलेश्वर के पास लखननाथ में एक यात्री बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें बस के ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बस ओडिशा से कोलकाता जा रही थी। माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। घायल यात्रियों को जलेश्वर और बालेश्वर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

    दुर्घटनाग्रस्त बस

    जागरण संवाददाता, बालेश्वर। ओडिशा से कोलकाता जा रही यात्रियों से भरी बस जलेश्वर के पास लखननाथ के निकट एक ट्रक से टक्कर हो जाने से घटनास्थल पर दो लोगों की मौत हो गई है तथा 10 लोग घायल हुए हैं।

    प्राप्त खबर के अनुसार आज रात करीब 2 बजे पश्चिम बंगाल की डॉल्फिन नामक यात्री बस करीब 70 यात्रियों को लेकर ओडिशा से कोलकाता के बाबू घाट नामक स्थान को जा रही थी। इसी दौरान बालेश्वर के 16 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखन नाथ नामक टोल गेट के करीब जैसे ही यह यात्रियों से भरी बस पहुंची थी। इसी वक्त वहां सड़क के किनारे पहले से खड़े एक माल वाहक ट्रक को इस यात्रियों से भरी बस ने पीछे से जोरदार धक्का मारा था।

    जिसके चलते घटना स्थल पर ही बस के ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई थी तथा 10 लोगों को चोटें लगी थी | ऐसा माना जाता है कि रात का वक्त होने के कारण ड्राइवर को झपकी लगने के चलते इस तरह की घटना घटी थी।

    घटना की सूचना पाकर जलेश्वर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तथा मामूली रूप से घायल यात्रियों को जलेश्वर के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया था लेकिन दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय इलाज के लिए भेज दिया गया है।

    यहां उल्लेखनीय है कि ओडिशा से पश्चिम बंगाल को जाने वाली अधिकांश बसों में यात्रियों के बैठने के लिए जितने सीट होते हैं, उससे कई ज्यादा यात्री बस पर सवार होकर जाते है। ये लोग मुख्यतः अपने व्यवसाय के कामों से जाते हैं तथा उन्हीं बसों में फिर से वापस यह लोग भारी मात्रा में अपने व्यवसाय से जुड़े सामान लाते हैं।

    इसके चलते उन्हें जीएसटी या अन्य टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह गैर कानूनी काम विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले या टैक्स विभाग वाले नहीं जानते है। सभी लोग जानते हैं लेकिन इन सब को इसके बदले में मोटी मलाई खाने को मिलता है।