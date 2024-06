'लोगों ने ट्रेलर देखा, अब वे अगले 5 सालों तक...', Odisha के BJP अध्यक्ष ने नई सरकार बनने पर कह दी बड़ी बात

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जनता मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री और सभी प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह 10 जून की शाम को आयोजित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा को 25 सालों में एक नंबर राज्य बनाया जाएगा।

#WATCH | Bhubaneshwar: Odisha BJP President Manmohan Samal says, "People saw the trailer in the past 10 years, now they will see the movie in the next 5 years (during NDA government)...There will be a big programme in Janta Maidan for the swearing-in ceremony of the Chief… pic.twitter.com/sxXuGvhoGg— ANI (@ANI) June 8, 2024