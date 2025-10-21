Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, पटाखों से लदी बाइक में विस्फोट; दो युवक गंभीर
कटक के चाउलियागंज में दीवाली पर पटाखों से लदी बाइक में विस्फोट से मातम छा गया। दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए। दिवाली की आतिशबाजी से निकली चिंगारी से बाइक में धमाका हुआ, जिससे आसपास नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, कटक। कटक में दीवाली की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब चाउलियागंज इलाके में पटाखे से लदी एक चलती मोटरसाइकिल में जोरदार विस्फोट हो गया। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरातफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर शाम दोनों युवक अपने दोपहिया वाहन से पटाखे लेकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पास में चल रही दिवाली की आतिशबाजी से उड़ती एक चिंगारी उनकी बाइक पर रखे पटाखों में जा गिरी। देखते ही देखते बाइक में भीषण विस्फोट हो गया।
विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं पास की एक दुकान और कुछ घरों की खिड़कियां भी टूट गईं।
स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों के शरीर पर गंभीर जलन के निशान हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
घटना के बाद चाउलियागंज थाने की पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा पास के दिवाली पटाखों से निकली चिंगारी की वजह से हुआ।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान पटाखों को इस तरह खुले में या असुरक्षित तरीके से परिवहन न करें। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में इस तरह पटाखों की आवाजाही पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
दिवाली की रात हुआ यह हादसा एक बार फिर चेतावनी दे गया कि उत्सव में सुरक्षा सबसे पहले रखी जानी चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।