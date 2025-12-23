भद्रक जिले में मासूम की हत्या: जंगल से बरामद शव, दुष्कर्म की आशंका; भड़का जन आक्रोश

जागरण संवाददाता, अनुगुल। भद्रक जिले के चांदबली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालिगांव पंचायत कार्यालय के पास स्थित घने जंगल से मंगलवार देर शाम एक 10 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगो में भारी आक्रोश देखा गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चांदबली एनएसी की निवासी नाबालिग मंगलवार सुबह करीब 10 बजे के बाद पास के एक गांव में स्थित स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह न तो स्कूल पहुंची और न ही देर शाम तक घर लौटी। इसके बाद परिजन चिंतित हो गए और चांदबली पुलिस थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। देर शाम के समय बालिगांव पंचायत कार्यालय के पास स्थित एक वन क्षेत्र में नाबालिग का शव लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में मातम और रोष का माहौल बन गया।

परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। इस जघन्य घटना से आक्रोशित लोगों ने बालिगांव चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दी और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा।

सूचना मिलने पर चांदबली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। अपहरण और दुष्कर्म सहित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।