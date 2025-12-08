ओडिशा में TRAP OPERATION के जरिए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, 271 अधिकारी गिरफ्तार, 33 बर्खास्त

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सतर्कता निदेशालय ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले 18 महीनों के दौरान 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

ये गिरफ्तारियां सतर्कता विभाग द्वारा चलाए गए लगातार ट्रैप ऑपरेशनों का परिणाम हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 12 जून 2024 से 30 नवंबर 2025 के बीच विभिन्न सतर्कता मामलों में कुल 271 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई।

इनमें कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जिन पर सेवा के दौरान वित्तीय अनियमितता, पद का दुरुपयोग या रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप साबित हुए।



सतर्कता अदालतों की बड़ी उपलब्धि

इस अवधि में सतर्कता अदालतों द्वारा 174 आरोपियों के खिलाफ दोष सही पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह संख्या भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ती सफल अभियोजन क्षमता का संकेत है। अदालतों में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने और तेज जांच प्रक्रिया ने इन मामलों को गति दी है।



भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि 33 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।



65 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन लाभ रोक दिए गए, क्योंकि वे सतर्कता मामलों में संलिप्त पाए गए। यह कदम सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार की कठोर नीति को दर्शाते हैं।



