Odisha News: डकैती की योजना बना रहे 9 डकैत गिरफ्तार, 13 बाइक और 17 मोबाइल समेत हथियार जब्त
ओडिशा के भुवनेश्वर में डकैती की योजना बना रहे 9 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13 बाइक, 17 मोबाइल फोन और हथियार जब्त किए गए हैं। पुल ...और पढ़ें
लावा पांडे, बालेश्वर। आज शाम 4 बजे स्थानीय सहदेव खूंटा थाना परिसर में बालेश्वर की सिटी डीएसपी मनीषा शोगुन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बालेश्वर की पुलिस के द्वारा एक डकैती की योजना को नाकाम करने तथा इससे जुड़े नौ आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी थी।
डीएसपी मनीषा ने बताया कि बीती रात को जब सहदेव खूंटा थाना की पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर खबर मिला कि बालेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट माल गोदाम के समीप कई लोग इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। बिना समय गवाएं पुलिस ने उक्त स्थान पर छापामारी कर नौ लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने 17 मोबाइल फोन, 13 मोटरसाइकिल, दो तैलंगा कटारी और कई शराब की बोतले उनके पास से जब्त किया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम पहले से जिले के विभिन्न थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
(जब्त की गई मोबाइल)
(बरामद की गई बाइक)
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है धीरज बेहेरा उर्फ दादा, सरुजू खान, शेख रफीक, सुशांत जेना, संजय दास, अशोक दास, शेख सलीम तथा दो अन्य नाबालिक आरोपी शामिल है।
डीएसपी मनीषा की माने तो यह लोग मुख्यतः रात के वक्त यात्रियों को अपना निशाना बनाया करते थे। जो यात्री रेलवे स्टेशन से उतरकर अपने घरों को जाया करते थे या फिर बस अड्डे से उतरकर अपने घर को जाया करते थे ये लोग उन लोगों पर आक्रमण कर उनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नगदी इत्यादि छीन लिया करते थे। यहां उल्लेखनीय है कि बालेश्वर शहर का आनंद बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा नामक इलाका विगत कई वर्षों से मानो अपराधियों का अड्डा बन चुका है।
सूरज ढलते ही लोग इन इलाकों से गुजरना अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते ,क्योंकि यहां पर पलक झपकते ही मोबाइल चोर ,मोटरसाइकिल चोर और नगदी लुटेरे खुलेआम घूमते रहते हैं। इन्हें मानो पुलिस या कानून का कोई भी खौफ नहीं है | इन डकैतों को पकड़े जाने से बालेश्वर पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है |
