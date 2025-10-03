महेंद्रगिरि में फंसे 30 पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू, भूस्खलन से बिगड़े हालात

जागरण संवाददाता के अनुसार गजपति जिले के महेंद्रगिरि में फंसे 30 पर्यटकों को वन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। दशहरा की छुट्टी होने के कारण पर्यटक महेंद्रगिरि घूमने गए थे लेकिन बारिश और भूस्खलन की वजह से फंस गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गजपति जिले की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गजपति जिले के महेंद्रगिरि में फंसे 30 पर्यटकों को वन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। स्थानीय बीडीओ और पुलिस की मदद से 30 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की जानकारी वन विभाग ने दी है।

दशहरा छुट्टी होने के कारण पर्यटक गजपति जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महेंद्रगिरि घूमने गए थे। लेकिन निम्नचाप जनित बारिश की वजह से 30 पर्यटक फंस गए। भूस्खलन और पानी भरने की वजह से वे फंस गए थे। सभी पर्यटक कटक-भुवनेश्वर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के बाद पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और अब वे सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं।

निम्नचाप के प्रभाव से लगातार बारिश निम्नचाप के प्रभाव से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से गजपति जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में जलभराव की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गजपति जिले की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने स्थिति की समीक्षा और राहत कार्य तेज करने के लिए खनन एवं इस्पात मंत्री विभूति जेना को गजपति जिले भेजा है।