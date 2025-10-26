Odisha News: फिरौती के लिए दो साल की बच्ची का मौसा ने किया था अपहरण, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

संवाद सहयोगी, संबलपुर। परिवारिक कलह के बाद दो वर्षीय मासूम बच्ची अनिफा पात्र का अपहरण करने और उसकी रिहाई के लिए डेढ़ लाख रूपए की फिरौती मांगने वाले आरोपित विशाल बबन मोहिते को, रविवार के दिन, ब्रह्मपुर रेंज पुलिस की बैद्यनाथपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपित विशाल रिश्ते में मासूम अनिफा का मौसा है।

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ब्रह्मपुर रेंज पुलिस अधीक्षक विवेक सरवणन ने बताया है कि अपहरण की यह घटना 21 अक्टूबर की रात हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 23 अक्टूबर की रात बैद्यनाथपुर थाना में दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम ने मासूम अनिफा पात्र की तलाश में जुट गई और उसे पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया। उसके अपहरण के आरोप में आरोपित मौसा विशाल बबन मोहिते को गिरफ्तार किया गया है।

बताया गया है कि वर्तमान खोर्द्धा जिला खारवेलनगर थाना सत्यनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली हिमानी मंत्री अपनी बहन दिवानी मंत्री, मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वास्थ्य जांच के लिए ब्रह्मपुर स्थित श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल हॉस्पिटल गई थी। उनके साथ बहनोई विशाल बबन मोहिते भी था। सभी एक लॉज में ठहरे थे।

बताया गया है कि विशाल ने किसी काम से अपनी पत्नी दिवानी को फोन किया। फोन व्यस्त मिलने पर उसे संदेह हुआ कि दिवानी किसी और से बात कर रही है। इसी बात को लेकर नाराज विशाल नशे की हालत में लॉज लौटा और अपनी पत्नी दिवानी से झगड़ा करने लगा। तब, सलहज हिमानी ने बीच बचाव किया।

इसके बाद विशाल हिमानी की दो वर्ष की मासूम बेटी अनिफा को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और वापस नहीं लौटा। उससे फोन पर संपर्क करने पर वह कभी यहां होने तो कभी वहां होने की बात करता और बाद में डेढ़ लाख रूपए फिरौती की मांग करने लगा।

परिवार के लोग जब उसे ढूंढ़ने में असफल रहे तब मासूम अनिफा की मां हिमानी ने 23 अक्टूबर की रात, ब्रह्मपुर के बैद्यनाथपुर थाना में विशाल के खिलाफ अपनी बेटी अनिफा के अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दिया।