ओडिशा में बड़ी कार्रवाई, 5100 बोतल कफ सीरप बरामद; 20 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संबलपुर। कटक से कफ सीरप के जखीरे लेकर संबलपुर पहुंचे पांच नशा कारोबारियों समेत अन्य 15 छोटे कारोबारियों को, स्थानीय बरेईपाली पुलिस की टीम ने 5100 बोतल कफ सीरप, एक महिंद्रा पिकअप वैन, एक मारुति डिजायर कार, पांच मोबाइल फोन और नकद 40 हजार 920 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है।

पूछताछ के दौरान मास्टर माइंड लोकेश प्रधान उर्फ आकाश ने पुलिस को बताया है कि यह कफ सीरप कटक से लाया गया था। यहां लाकर कफ सीरप अन्य छोटे नशा कारोबारियों तक पहुंचाने और बेचने की योजना थी। मंगलवार के अपरान्ह, संबलपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू समेत सदर एसडीपीओ तोफान बाग और बरेईपाली थानेदार राधाकांत बारिक उपस्थित रहे और बताया कि सोमवार की रात, कटक से संबलपुर लाए जा रहे कफ सीरप के जखीरे के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद बरेईपाली पुलिस की टीम ने मशीन कांटा चौक इलाके में औचक छापेमारी कर एक पिकअप वैन और एक कार की तलाशी लेकर 17 बड़े पैकेट में भर्ती 5100 बोतल कफ सीरप जब्त करने समेत पिकअप वैन और कार में सवार लोकेश प्रधान उर्फ आकाश, महेंद्र किसान उर्फ मंटू, प्रभात भोई उर्फ टीटू, अमोद कराली और मनीष सिंह को गिरफ्तार किया।