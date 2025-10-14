ओडिशा में बड़ी कार्रवाई, 5100 बोतल कफ सीरप बरामद; 20 गिरफ्तार
ओडिशा पुलिस ने एक अभियान में 5100 बोतल कफ सिरप के साथ 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अवैध कफ सिरप की तस्करी के आरोप में हुई। पुलिस ने एक पिकअप वैन और कुछ नकदी भी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस तस्करी के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। कटक से कफ सीरप के जखीरे लेकर संबलपुर पहुंचे पांच नशा कारोबारियों समेत अन्य 15 छोटे कारोबारियों को, स्थानीय बरेईपाली पुलिस की टीम ने 5100 बोतल कफ सीरप, एक महिंद्रा पिकअप वैन, एक मारुति डिजायर कार, पांच मोबाइल फोन और नकद 40 हजार 920 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है।
पूछताछ के दौरान मास्टर माइंड लोकेश प्रधान उर्फ आकाश ने पुलिस को बताया है कि यह कफ सीरप कटक से लाया गया था। यहां लाकर कफ सीरप अन्य छोटे नशा कारोबारियों तक पहुंचाने और बेचने की योजना थी।
मंगलवार के अपरान्ह, संबलपुर जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू समेत सदर एसडीपीओ तोफान बाग और बरेईपाली थानेदार राधाकांत बारिक उपस्थित रहे और बताया कि सोमवार की रात, कटक से संबलपुर लाए जा रहे कफ सीरप के जखीरे के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद बरेईपाली पुलिस की टीम ने मशीन कांटा चौक इलाके में औचक छापेमारी कर एक पिकअप वैन और एक कार की तलाशी लेकर 17 बड़े पैकेट में भर्ती 5100 बोतल कफ सीरप जब्त करने समेत पिकअप वैन और कार में सवार लोकेश प्रधान उर्फ आकाश, महेंद्र किसान उर्फ मंटू, प्रभात भोई उर्फ टीटू, अमोद कराली और मनीष सिंह को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान उनसे मिली जानकारी के बाद संबलपुर, सासन और रेंगाली थाना इलाके से अन्य 15 छोटे नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपितों में संबलपुर के गोपालपाली के लोकेश प्रधान उर्फ आकाश और मनीष सिंह समेत सासन टिठेईपाली के महेंद्र किसान उर्फ मंटू, परधियापाली के प्रभात भोई उर्फ टीटू और काएंशिर के अमोद कराली को पुलिस ने मुख्य कारोबारी बताया है, जो कटक से कफ सीरप लाकर संबलपुर के खजुरिया पाड़ा के त्रिनाथ बेहरा उर्फ टीनू, गोविंदटोला के शेख फिरोज उर्फ सोनू, बड़ाबाजार के पीतवास साहू, तालभट्टापाड़ा के सत्यम नाग, मंडलिया पाड़ा के चिंटू सुना, लक्ष्मीडूंगरी के संजीव मेहेर, साहू कॉलोनी के रवि दास उर्फ साहू, कंसारीपाड़ा के सत्यम स्वाईं, रेंगाली थाना समलेईपदर के दुर्गा दीप, भतरा के बसंत गुरु, हीराकुद कॉलोनी के सुदर्शन राऊत उर्फ सोनू, गोपालमाल के हसन रजा उर्फ जिमी, रामजी मंदिरपाड़ा के अनिल यादव और आंबेडकर नगर के पपी बिभार और अमन दीप को बेचने वाले थे। इसके लिए उनसे पहले एडवांस में रुपए लिए गए थे।
