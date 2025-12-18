Language
    Ration Card: ओडिशा में नए साल से 15 लाख राशन कार्ड का होगा वितरण, अपात्रों पर होगा एक्शन

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    ओडिशा सरकार नए साल से 15 लाख नए राशन कार्ड वितरित करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त राशन कार्ड हैं और क ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। नए साल से प्रदेश में 15 लाख नए राशन कार्ड बांटे जाएंगे।

    खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास राशन कार्ड की कोई कमी नहीं है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

    मंत्री ने बताया कि करदाताओं, सरकारी कर्मचारियों और मृत व्यक्तियों को मिलाकर 8 लाख 16 हजार अपात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड सूची से हटाया गया है। उनकी जगह 6 लाख 39 हजार पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

    इसके अलावा, 15 लाख 33 हजार लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 15 लाख कार्डों को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। नए साल में इनका वितरण किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में अपात्र लोग राशन का लाभ उठा रहे थे। नई सरकार के गठन के बाद अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा रखे थे, उन्हें स्वेच्छा से कार्ड लौटाने के निर्देश दिए गए।

    सरकार के अनुसार, एक माह पहले राज्य में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई थी। इसे देखते हुए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर चालू माह की 31 तारीख तक कर दी गई है, ताकि सभी पात्र लाभार्थी प्रक्रिया पूरी कर सकें।