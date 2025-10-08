Nuapada bypoll: कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, बीजेडी से जय ढोलकिया का नाम तय; बीजेपी में उलझन

नुआपड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को होगा। कांग्रेस ने घासीराम माझी को उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेडी से जय ढोलकिया का नाम लगभग तय है। बीजेपी में अभिनंदन पंडा और यदुमणि पाणिग्राही के नामों पर चर्चा चल रही है। घासीराम पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और 50 हजार से ज्यादा वोट पाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद 11 नवंबर को नुआपड़ा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। इसे लेकर बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है

घासीराम माझी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेडी की ओर से दिवंगत विधायक के बेटे जय ढोलकिया को उम्मीदवार बनाए जाने की लगभग पुष्टि हो चुकी है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बीजेपी में उम्मीदवार चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी में यदुमणि पाणिग्राही और पूर्व सांसद बसंत पंडा के बेटे अभिनंदन पंडा दोनों के नाम पर चर्चा तेज है।

कांग्रेस प्रत्याशी घासीराम माझी ने 2024 के आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उस समय वे कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष शरत पटनायक को टिकट दिया था। असंतुष्ट घासीराम ने निर्दलीय मैदान में उतरकर चुनाव लड़ा था और बीजेडी उम्मीदवार राजेंद्र ढोलकिया के खिलाफ कड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने 50 हजार से अधिक वोट हासिल कर दूसरा स्थान पाया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शरत पटनायक मात्र 15 हजार वोटों पर चौथे स्थान पर रहे थे।

बीजेपी के अभिनंदन पंडा तीसरे स्थान पर रहे थे। वर्तमान में घासीराम नुआपड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। पीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास ने पहले ही संकेत दिया था कि घासीराम माझी को उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाएगा। जय ढोलकिया का बीजेडी टिकट लगभग तय हालांकि बीजेडी ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन जय ढोलकिया को हरी झंडी दे दी गई है। वे अब जनता के बीच सक्रिय प्रचार में जुट गए हैं और अपने पिता के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं।

बीजेडी संगठन भी उन्हें पूरा सहयोग दे रहा है। जल्द ही बीजेडी की ओर से नुआपड़ा चुनाव प्रबंधन टीम बनाई जाएगी और जय का नाम औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। बीजेपी में टिकट चयन को लेकर उलझन बीजेपी में उम्मीदवार चयन को लेकर मतभेद सामने आए हैं। क्योंकि पार्टी अब राज्य में सत्तारूढ़ है, इसलिए यह उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। पार्टी नेतृत्व सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहता है।

पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे अभिनंदन पंडा (पूर्व सांसद बसंत पांडा के पुत्र) फिर से टिकट की दौड़ में हैं। 2009 में राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले अभिनंदन 2022 में नुआपड़ा एनएसी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, हालांकि वे हार गए थे। अब उनके पिता बसंत पंडा पूरी ताकत लगाकर बेटे के लिए टिकट सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।