Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नुआपड़ा उपचुनाव: नामांकन वापसी की तारीख समाप्त, 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके कारण अब कुल 14 उम्मीदवार चुनाव में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुख्य दलों के उम्मीदवारों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 5 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नुआपड़ा उपचुनाव में नामांकन वापसी की तारीख समाप्त

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी।नामांकन पत्र वापस लेने के लिए उम्मीदवारों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का समय दिया गया था।

    हालांकि, किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया।इस प्रकार, अब नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा।

    मुख्य दलों से उम्मीदवार इस प्रकार हैं

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जय ढोलकिया, बीजू जनता दल (बीजद) से स्नेहांगिनी छुरिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी से रमाकांत हाती, बहुजन मुक्ति पार्टी से हेमंत तांडी, ओडिशा जनता दल से शुकधर दंडसेना के अलावा, 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्दलीय उम्मीदवार में आश्रय महांदन, ई. चक्रांत जेना, भुवन लाल साहू, किशोर कुमार बाघ, नीता बाघ, लक्ष्मीकांत तांडी, भक्तबंधु धरुआ और लोचन माझी का नाम शामिल है।

    सूत्रों के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 5 नामांकन पत्र खारिज किए गए थे।खारिज किए गए उम्मीदवारों में शामिल हैं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार राजाराम साहू, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के उम्मीदवार सीताराम बेहरा और तीन निर्दल उम्मीदवार कमल कुमार छत्रिया, पुरुषोत्तम बेहरा और श्री भुजबल आडबंग हैं।