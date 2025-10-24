नुआपड़ा उपचुनाव: नामांकन वापसी की तारीख समाप्त, 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी।नामांकन पत्र वापस लेने के लिए उम्मीदवारों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का समय दिया गया था।

हालांकि, किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया।इस प्रकार, अब नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा।

मुख्य दलों से उम्मीदवार इस प्रकार हैं

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जय ढोलकिया, बीजू जनता दल (बीजद) से स्नेहांगिनी छुरिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी से रमाकांत हाती, बहुजन मुक्ति पार्टी से हेमंत तांडी, ओडिशा जनता दल से शुकधर दंडसेना के अलावा, 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।