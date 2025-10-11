नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, भाजपा से इस नेता को मिल सकती है टिकट
नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में टिकट को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा एक मजबूत उम्मीदवार को टिकट देने की तैयारी में है ताकि उपचुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर काफी सरगर्मी है कि किसे मौका मिलेगा।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव में भाजपा और बीजद की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं।इसी बीच पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र ढोलकिया के बेटे जय ढोलकिया को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
स्थानीय हलकों में चर्चा है कि जय बीजद से नहीं, बल्कि सत्ताधारी भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं।खबर यह भी है कि जय ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है, और वे राज्य कार्यालय जाकर कमल थाम सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजद की पदयात्रा में जय ढोलकिया नजर नहीं आए।तभी से कयास लगाए जाने लगे कि जय भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है।
राजनीतिक गलियारों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है।यदि जय ढोलकिया भाजपा प्रत्याशी होते हैं तो नुआपड़ा की सियासी पटकथा पूरी तरह बदल सकती है और भाजपा की जीत आसान हो सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं।यह स्थिति बीजद के लिए सिरदर्द बन सकती है।
सूत्र बताते हैं कि जय ढोलकिया और उनके परिवार के कुछ सदस्य गुजरात के सूरत में व्यवसाय करते हैं।गुजरात में पिछले 25 वर्षों से भाजपा की सरकार है और उन्होंने वहां की सत्ता से लाभ भी उठाया है। इसी वजह से जय नुआपड़ा उपचुनाव में भाजपा की टिकट लेने के प्रति अधिक उत्सुक हैं।
यह भी याद रहे कि राजेंद्र ढोलकिया ने पहले निर्दल उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी और बाद में स्थानीय जरूरतों को देखते हुए बीजद में शामिल हुए थे। अब जब ओडिशा में भाजपा की सरकार है, जय के समर्थक मानते हैं कि यदि वे पार्टी में शामिल होकर टिकट हासिल कर लेते हैं, तो उनकी जीत लगभग तय मानी जाएगी।
