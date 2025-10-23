Nuapada By-Election: नुआपड़ा उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 5 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, 14 मैदान में

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए उपजिलाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 5 के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं।

बहुजन समाज पार्टी के राजाराम साहू, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सीताराम बेहरा के साथ तीन निर्दलीय उम्मीदवार- पुरुषोत्तम बेहरा, कमल छत्रिया और भुजबल आडबंगा के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।

वहीं, भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया, बीजेडी की स्नेहांगिनी छुरिया, कांग्रेस के घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाती, बहुजन मुक्ति पार्टी के हेमंत टांडी, ओडिशा जनता दल के शुकधर दंडसेना और आठ निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।