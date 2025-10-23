Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Nuapada By-Election: नुआपड़ा उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 5 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, 14 मैदान में

    By Sheshnath RaiEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    नुआपड़ा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 5 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारियों ने दस्तावेजों की कमी और त्रुटियों के कारण इन पर्चों को खारिज किया। अब इन 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने लायक होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    नुआपड़ा उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच पूरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए उपजिलाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 5 के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहुजन समाज पार्टी के राजाराम साहू, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सीताराम बेहरा के साथ तीन निर्दलीय उम्मीदवार- पुरुषोत्तम बेहरा, कमल छत्रिया और भुजबल आडबंगा के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।

    वहीं, भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया, बीजेडी की स्नेहांगिनी छुरिया, कांग्रेस के घासीराम माझी, समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाती, बहुजन मुक्ति पार्टी के हेमंत टांडी, ओडिशा जनता दल के शुकधर दंडसेना और आठ निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।

    नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन सामान्य पर्यवेक्षक प्रकाश बिंदु और रिटर्निंग ऑफिसर सुरमी सोरेन उपस्थित थे।