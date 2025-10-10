Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नुआपड़ा उप-चुनाव: कांग्रेस ने शुरू किया जोरदार प्रचार, BJD-BJP में उम्मीदवार चयन की हलचल

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    नुआपड़ा उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर प्रचार शुरू कर दिया है। बीजद ने पदयात्रा शुरू की है, जबकि भाजपा नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस पुराने नेताओं को वापस लाने में जुटी है। बीजद राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया को उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा में सोनिया जैन और यदुमणि पाणीग्राही के नाम चर्चा में हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा में उप-चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर प्रचार शुरू कर दिया है।इसके साथ ही, पार्टी ने कांग्रेस छोड़ चुके पुराने नेताओं और छोटे-छोटे राजनीतिक दलों को मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीजेडी (बीजद) ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी ने नुआपड़ा में पदयात्रा शुरू कर लोगों से सीधा जुड़ने की पहल की है। वहीं बीजेपी भी नुआपड़ा के लिए नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है।

    आज नुआपड़ा उप-चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी की गई और राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई।

    उम्मीदवार चयन को लेकर सियासी हलचल

    उप-चुनाव को लेकर नुआपड़ा की राजनीति बेहद गर्म है।कांग्रेस ने जहां अपने उम्मीदवार की घोषणा कर प्रचार तेज़ कर दिया है, वहीं अब सबकी नज़र बीजेपी और बीजेडी पर है कि वे किसे मैदान में उतारते हैं।

    राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जोरदार चर्चा चल रही है।चर्चा है कि इस बार बीजेपी नुआपड़ा में पुराने चेहरे—बसंत पंडा और उनके पुत्र अभिनंदन पंडा की जगह खरियार रोड एनएसी अध्यक्ष सोनिया जैन को उतार सकती है।

    इसके अलावा संगठन के पुराने नेता और आरएसएस से जुड़े यदुमणि पाणीग्राही का नाम भी चर्चा में है।अंतिम फैसला बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में होगा।

    बीजेडी का मौन प्रचार और संभावित चेहरा

    बीजेडी ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन सीट को बरकरार रखने के लिए उसने प्रचार शुरू कर दिया है। आज से नुआपाड़ा में बीजेडी की पदयात्रा शुरू हुई है।

    सूत्रों के अनुसार, बीजेडी पूर्व विधायक राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया को उम्मीदवार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, हालांकि सुप्रीमो की घोषणा अभी बाकी है।पार्टी ने नुआपड़ा चुनाव संचालन के लिए पश्चिम ओडिशा के नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए तीन महत्वपूर्ण कमेटियां गठन की हैं।

    कांग्रेस की सक्रियता और पुराने नेताओं की वापसी

    कांग्रेस उम्मीदवार घोषणा में सबसे आगे रही है।अब पार्टी पुराने नेताओं को वापस जोड़ने के साथ-साथ छोटे दलों को मिलाकर संगठन को मजबूत करने में लगी है।

    पहले कांग्रेस छोड़ चुके युवा नेता रवि मंगराज अपने हजारों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए।प्रचार का मोर्चा खुद पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास संभाल रहे हैं।गांव-गांव पदयात्रा कर कांग्रेस समर्थन जुटा रही है।