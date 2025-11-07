Language
    Nuapada By-Election: 'BJD-कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए ओडिशावासियों का इस्तेमाल किया', बोले छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:34 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने केवल वोट के लिए ओडिशा के लोगों का इस्तेमाल किया और विकास के लिए कुछ नहीं किया। साय ने भाजपा की विकास नीतियों का बखान किया और डबल इंजन सरकार का वादा किया।

    नुआपड़ा में विजय संकल्प सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करते हुए ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक पर सीधा हमला बोला।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेडी ने दशकों तक शासन किया, लेकिन जनता को मूलभूत परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बीजद के 24 साल और कांग्रेस के 50 साल के शासन के बावजूद दोनों दल ओडिशा के लोगों का विश्वास खो चुके हैं।

    नवीन पटनायक ने 24 वर्ष शासन किया, लेकिन आज तक ओड़िया भाषा ठीक से बोल नहीं पाए।उन्होंने कहा कि जब वे इस्पात राज्यमंत्री थे, उस समय राउरकेला की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे।

    उस दौरान भी नवीन पटनायक ओड़िया में दो पंक्तियां ठीक से नहीं बोल पाए और जो लिखा हुआ लाए थे, उसे भी मुश्किल से पढ़ सके।साय ने तंज कसते हुए कहा कि जो ओड़िया ही नहीं बोल सका, वह ओडिशा के लोगों की बात क्या समझेगा?

    उन्होंने यह भी कहा कि दिवंगत विधायक राजेंद्र ढोलकिया ने जीवन भर बीजद के लिए काम किया, लेकिन नवीन पटनायक ने कभी उनके सुख-दुख का साथ नहीं दिया। यहां तक कि आखिरी दिनों में उनके स्वास्थ्य की चिंता तक नहीं की, यह बेहद दुखद है।पंचमपुर में आयोजित विजय संकल्प सभा में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया के समर्थन में बोलते हुए साय ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई और 50 साल की सत्ता में ओडिशा की भारी उपेक्षा की।उन्होंने कहा कि बीजद और कांग्रेस दोनों पारिवारिक पार्टियां हैं।दोनों ने सिर्फ वोट लेने के लिए ओडिशावासियों का इस्तेमाल किया। इसलिए आज दोनों दल जनता द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं।

    साय ने दावा किया कि नुआपड़ा के लोग समझ चुके हैं कि भाजपा का दूसरा नाम विकास है और इस बार वे भारी मतों से युवा चेहरे जय ढोलकिया को जिताएंगे।साय ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसमें लोकतंत्र, नीति, सिद्धांत और विचारधारा है।

    कांग्रेस की तरह यहां परिवारवाद नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं, फिर भी 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रहा हूं।

    इसी से साबित होता है कि भाजपा में हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, शौचालय, पक्का घर, मुफ्त राशन, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

    आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया और विकास को प्राथमिकता दी।उन्होंने कहा कि ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मु आज देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हैं।

    यह BJP की सोच को दर्शाता है।साय ने भरोसा जताया कि विधायक बनने के बाद जय ढोलकिया केंद्र और राज्य सरकार से फंड लाकर नुआपड़ा और आसपास के पूरे क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे।

    सभा में उम्मीदवार जय ढोलकिया, दिवंगत राजू ढोलकिया की पत्नी कल्पना ढोलकिया, उपमुख्यमंत्री केबी. सिंहदेव, सांसद मालविका देवी, राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, सह-प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसंत पंडा, समीर महांति, रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई स्थानीय नेता उपस्थित थे।