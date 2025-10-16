नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, 18 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे बीजेपी उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले भाजपा ने आज नुआपड़ा में एक जनसभा एवं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। जनसभा को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल के साथ उपमुख्यमंत्री, विभिन्न विभागों के मंत्री, सांसद और विधायकों ने संबोधित किया।

जानकारी के मुताबिक जय ढोलकिया के नामांकन से पहले गुरुवार को भाजपा ने नुआपड़ा में शक्ति प्रदर्शन किया है। 40 हजार से अधिक लोगों का एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने संबोधित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में बीजद एवं कांग्रेस के नुआपड़ा क्षेत्र के सौ से अधिक वर्तमान सरपंच, समिति सदस्य, वार्ड मेंबर, पूर्व सरपंच और समिति सदस्य आज भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा के नव नियुक्त उम्मीदवार जय ढोलकिया ने कहा है कि भाजपा ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, नामांकन से पहले खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का आशीर्वाद मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्नेहांगिनी छुरिया को बीजद उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर कहा कि विपक्ष उम्मीदवार को हम किसी भी तरह से कम नहीं आंक रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि ढोलकिया परिवार को लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उससे मैं उत्साहित हूं।

वहीं, नुआपड़ा उपचुनाव के लिए बीजद ने स्नेहांगिनी छुरिया को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार शाम को अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उनका नाम घोषित किया। बीजद की इस अप्रत्याशित उम्मीदवार चयन ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। स्नेहांगिनी छुरिया बरगढ़ जिले की अताबिरा विधानसभा क्षेत्र से 2014 और 2019 में विधायक चुनी गई थीं। 2024 के चुनाव में वे भाजपा उम्मीदवार से लगभग 29 हजार वोटों से हार गई थीं। हाल ही में उन्हें बीजद महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन नुआपड़ा में स्नेहांगिनी को उम्मीदवार बनाना सभी को हैरान कर रहा है।

दूसरी ओर, नुआपड़ा उपचुनाव के लिए कांग्रेस सबसे आगे दिखाई दे रही है। पार्टी की ओर से निर्वाचन प्रबंधन समिति और निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति की घोषणा की गई है। प्रबंधन समिति में पार्टी के एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका के साथ पीसीसी उपाध्यक्ष देवाशीष पटनायक, सिद्धार्थ स्वरूप दास, विधायक अशोक दास, सागर चरण दास, काड्राका आपाल्लास्वामी, सत्यजीत गमांग, मंगू खिल, पवित्र सावंत और नीलमाधव हिक्का को जगह दी गई है।

इसी तरह पर्यवेक्षण समिति में भी कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। नुआपड़ा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में वे अपना नामांकन भरेंगे।