    Odisha News: नुआपड़ा उपचुनाव में मतदान जारी, बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    ओडिशा के नुआपड़ा में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने सुचारू और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बहुप्रतीक्षित नुआपड़ा उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। मतदाता उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। बूथों के सामने युवाओं, महिलाओं और नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता कतार में लगे हुए हैं।

    जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी यदि मतदाता बूथ परिसर में मौजूद रहेंगे तो उन्हें मतदान करने का अधिकार मिलेगा।

    14 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

    इस चुनाव में भाजपा, बीजेडी, कांग्रेस सहित कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन यहां मुख्य रूप से त्रिकोणीय मुकाबला होने की चर्चा है। सत्तारूढ़ भाजपा से दिवंगत विधायक राजेन्द्र ढोलकिया के बेटे जय ढोलकिया, मुख्य विपक्षी बीजेडी से स्नेहांगीनी छुरिया और कांग्रेस से घासीराम माझी चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों दलों के नेताओं ने नुआपड़ा, कोमना और खारियार क्षेत्रों में जोरदार प्रचार किया था।

    358 केंद्रों में मतदान

    राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नुआपड़ा उपचुनाव के लिए कुल 358 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 47 बूथ संवेदनशील और 8 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। अति संवेदनशील बूथों पर तैनात पोलिंग पार्टियों को वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष हेलिकॉप्टर से भेजा गया है।

    नुआपड़ा में कुल 2,53,624 मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इनमें 1,24,108 पुरुष, 1,29,495 महिलाएं, 1,786 वरिष्ठ नागरिक, 9,429 युवा मतदाता और 3,988 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।