नव निर्वाचित BJP MLA जय ढोलकिया ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, 83 हजार वोटों से दर्ज की थी जीत

जागरण संवादाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा सीट से नव-निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया ने गुरुवार को विधायक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में ढोलकिया की मां, पत्नी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जय ढोलकिया के शामिल होने से विधानसभा में बीजेपी की उपस्थिति और मजबूत हुई है। गौरतलब है कि 2024 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजद के टिकट पर राजेंद्र ढोलकिया विधायक चुने गए थे, लेकिन 2025 में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। इसके बाद नुआपड़ा में उपचुनाव की घोषणा की गई। नुआपड़ा उपचुनाव 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ।14 नवंबर को हुई मतगणना में जय ढोलकिया भारी मतों से जीतकर विधायक बने। उन्होंने बीजेडी की स्नेहांगिनी छुरिया और कांग्रेस के घासीराम माझी को पराजित किया। जय ढोलकिया ने 83,000 से अधिक वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की।

ढोलकिया ने कुल 1,23,869 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी 40,121 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।बीजू जनता दल (बीजेडी) की स्नेहांगिनी छुरिया को 38,408 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहीं। शपथ ग्रहण करने के बाद विधायक जय ढोलकिया ने कहा कि आज स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया की जयंती है। मैं मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी विधायकों का आभारी हूं कि मुझे इस यादगार दिन पर शपथ दिलाई गई। मैं नुआपड़ा के विकास के लिए काम करूंगा। नुआपड़ा की जनता की ओर से मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी ली है। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि यह नुआपड़ा के सभी लोगों, स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया और भाजपा के जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं इस अवसर पर जय ढोलकिया की मां कल्पना ढोलकिया ने कहा कि उनका बेटा अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाएगा। हम इस मौके से बहुत खुश हैं। आज जय के पिता की जयंती है, इसलिए उसने आज ही के दिन शपथ लेने का निर्णय लिया।

जब मेरे पति ने विधायक और मंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब मैं उस समारोह में शामिल हुई थी और आज मैं अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा नुआपड़ा के विकास के लिए अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाएगा।