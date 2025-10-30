Nuapada By-Election: नुआपड़ा उपचुनाव में मूल मुद्दे गायब, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे प्रत्याशी

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। 11 नवंबर को होने वाले नुआपड़ा उपचुनाव के लिए भाजपा, बीजद और कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार अभियान अब तेज हो गया है। यह उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जबकि बीजद अपने गढ़ को बचाने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस अपने उम्मीदवार के भरोसे चुनाव जीतकर राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है, लेकिन नुआपड़ा के लोगों के मूल मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। सभी दलों के नेता केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं।

नुआपड़ा का मुख्य मुद्दा है दादन (मजदूरी के लिए पलायन)। इसके साथ ही आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत नहीं हो पाई हैं। जिले के गठन से पहले और बाद में भी नुआपड़ा पिछड़ा ही बना हुआ है।

यह जिला अब तक मजदूर पलायन जिला की पहचान से मुक्त नहीं हो पाया है। दादन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसे बुनियादी क्षेत्रों में जिला बहुत पीछे है। अपर जोंक सिंचाई परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजना वर्षों से अधूरी पड़ी है।

नतीजतन, कृषि पर निर्भर जनसंख्या को मजबूरन प्रवासी मजदूर बनना पड़ रहा है। राज्य सरकार की 2024 की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि नुआपड़ा सहित 11 जिलों के लगभग 70 प्रतिशत परिवार अलग-अलग समय पर मजदूरी के लिए पड़ोसी राज्यों में पलायन करते हैं। जिले में उद्योगों और कौशल केंद्रों का भी अभाव है।

बेरोजगारी की समस्या गंभीर होने के कारण स्थानीय युवक-युवतियां बंधुआ मजदूर की समस्या से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नुआपड़ा की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जिले में केवल 35 प्रतिशत (1.2 लाख हेक्टेयर भूमि) पर ही सिंचाई की सुविधा है।