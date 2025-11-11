Language
    नुआपाड़ा उपचुनाव: ईवीएम गड़बड़ी की अफवाहें निराधार, CEO ने किया खंडन

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नुआपाड़ा उपचुनाव में ईवीएम गड़बड़ी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भ्रामक हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बूथ संख्या 250 और 341 की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उन्होंने मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने को कहा।

    नुआपाड़ा उपचुनाव

    जागरण संवाददाता अनुगुल। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी की खबरों को ओड़िशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  आर.एस. गोपालन ने सिरे से खारिज कर दिया है। 

    उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही ईवीएम खराबी की अफवाहें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से जारी रही।

    गोपालन ने स्पष्ट किया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदान के दौरान मशीनों में कथित खराबी के वीडियो वायरल किए गए, जिनकी जांच में कोई सच्चाई नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि नुआपाड़ा के बूथ संख्या 250 और 341 से संबंधित दो मामलों की जांच की गई थी।

    बूथ 341 की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, बूथ संख्या 341 पर एक महिला मतदाता ने यह आरोप लगाया था कि उसके नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने मतदान किया। लेकिन मतदान स्थल पर मौजूद अधिकारी और एजेंटों ने इसकी पुष्टि नहीं की। शिकायतकर्ता ने मौके पर कोई लिखित आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई।

    बूथ 250 का वायरल वीडियो फर्जी निकला

    दूसरा मामला बूथ संख्या 250 का है, जहां एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि एक बटन दबाने पर किसी अन्य उम्मीदवार की बत्ती जल गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपालन ने कहा कि मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है, ऐसे में यह वीडियो भ्रामक और मनगढ़ंत प्रतीत होता है।

    किसी अन्य जिले से ईवीएम लाने का दावा गलत

    गोपालन ने यह भी स्पष्ट किया कि गंजाम जिले से ईवीएम मशीनें लाने के दावे भी पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने बताया कि गंजाम के सभी गोदाम सीसीटीवी निगरानी में सील थे और वहां से कोई मशीन नहीं भेजी गई। नुआपाड़ा उपचुनाव में इस्तेमाल की गई सभी मशीनें स्थानीय कोषागार से ही जारी की गई थीं।

    मतदान शांतिपूर्ण, 65 प्रतिशत से अधिक हुआ मतदान

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नुआपाड़ा में लगभग 65.20 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंट, प्रेक्षक और सुरक्षाबल मौजूद थे तथा मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है।

    मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

    सीईओ ने मतदाताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें। 

    उन्होंने कहा कि आयोग की निगरानी में मतदान की हर प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी नियंत्रण में होती है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि “नुआपाड़ा उपचुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। किसी भी स्तर पर मशीनों में गड़बड़ी या अनियमितता की कोई शिकायत सत्य नहीं पाई गई है।”